David Popovici a encore frappé. La nouvelle sensation de la natation mondiale, qui n’a pas encore 18 ans, a battu samedi à Rome le record du monde du 100 m nage libre en finale des Championnats d’Europe. « Il n’y a pas beaucoup d’adjectifs que je peux utiliser pour décrire ce que je ressens. Je suis juste heureux », a-t-il simplement déclaré après avoir reçu sa médaille.

A 17 ans, le récent double champion du monde a effacé des tablettes la marque du Brésilien Cesar Cielo, qui tenait depuis 2009, en s’imposant en 46.86, soit 5 centièmes de mieux. Pas loin de la course parfaite ? « Je pense, oui », a-t-il lancé. « Enfin, c’est à mon coach de décider ça mais pour le moment, je pense que c’est probablement la meilleure course que j’ai jamais faite ».

« Nouvelles limites »

« J’avais prévu d’aller très vite et j’avais prévu de m’amuser et c’est à peu près tout. On devait penser à des petites choses techniques mais à part ça, la médaille est un bonus, un super bonus bien sûr et je suis vraiment content d’avoir battu ce record du monde légendaire », a expliqué Popovici.

Dans le bassin en plein air du Foro Italico, immense complexe multisports de la capitale italienne, il a devancé le Hongrois Kristof Milak (47.47) et l’Italien Alessandro Miressi (47.63).

Popovici, sacré aux Mondiaux de Budapest sur les 100 et 200 mètres nage libre, a donc amélioré le record du monde réalisé en combinaison par Cielo il y a treize ans, à l’époque -révolue- où les records tombaient à la pelle grâce aux combinaisons en polyuréthane. « C’est chouette d’établir de nouvelles limites. Les records sont faits pour être battus. J’espère que quelqu’un battra le mien et que je battrai le sien. C’est ça le sport », a-t-il déclaré.

Vendredi en demi-finale, dans un temps de 46 sec 98, le natif de Bucarest était devenu le quatrième homme seulement à descendre sous les 47 secondes derrière Cielo, le Français Alain Bernard (46.94) et l’Américain Caeleb Dressel (46.98). A noter que la marque de Bernard n’avait toutefois pas été homologuée officiellement en raison d’une combinaison non-valide.

« Pas d’urgence »

« Hier j’ai dit que le record d’Europe était juste un pas dans la bonne direction, et j’avais raison », a rappelé Popovici après son exploit. « Il n’y avait pas d’urgence et j’ai dû être extrêmement patient pour le record du monde », a expliqué le nageur roumain. « Ces championnats ne sont pas encore terminés, ni cette très longue saison », a souligné celui qui doit encore participer aux championnats du monde juniors qui débutent fin août au Pérou.

A Rome, il doit encore disputer les 200 et 400 m nage libre. « Cela a fait mal, mais cela en vaut toujours la peine et je me sens bien maintenant », a-t-il expliqué au sujet de sa course. « C’était génial et c’est très spécial de battre ce record qui a été établi ici en 2009 par Cesar Cielo » dans la même piscine du Foro Italico, a ajouté Popovici.

Révélé lors des championnats d’Europe juniors l’été dernier, déjà à Rome, Popovici avait confirmé quelques semaines plus tard aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors qu’il n’avait que 16 ans, il avait échoué à 2 centièmes du bronze en finale du 200 m nage libre avant de prendre la septième place de la finale du 100 m nage libre.