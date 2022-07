Si le nageur français Léon Marchand vient d’être sacré double champion du monde (fin juin 2022 à Budapest), il le doit, de son propre aveu, à une préparation mentale qui lui a permis « d’enfin grandir en tant qu’humain ». Et d’exploser, pour notre plaisir le plus cocardier, la concurrence dans les bassins !

« Léon sera numéro un mondial d’ici un an ou deux »

À tout juste 20 ans, le grand espoir de la natation française a donc « passé un cap » en travaillant avec le préparateur mental Thomas Sammut. Ce dernier est d’ailleurs persuadé que son protégé sera « numéro un mondial d’ici un an ou deux : avant, il était dans la peur de mal faire, il nageait avec cette mauvaise énergie et ça ne se passait pas forcément bien. On a bien travaillé là-dessus, le résultat est là ».

Il y a bien un avant et un après pour le jeune champion : « Il y a peu, je ne m’aimais pas, je me sentais timide et c’était un désavantage. Maintenant, c’est plus une force, ça me permet de me transcender, d’avoir vraiment conscience de mes atouts, de mes qualités… et c’est plus facile de rester focus sur soi quand on s’aime. » Son mot-clé ? « Plaisir ! Parce que quand je m’amuse, je peux faire tout ce que je veux, je n’ai plus aucune limite ».

Plongez avec le futur numéro un mondial dans cette vidéo de notre partenaire Brut.





