Dans « Minute Papillon ! », on parle de « micro-aventure », de dépasser ses peurs et foncer dans la vie avec Amélie Deloffre. La créatrice et rédactrice en chef de la newsletter et du site « 2 jours pour vivre », devenue depuis un livre (éd. Gallimard, Albums voyageurs), explique comment se lancer dans ces « micro-aventures », le temps de week-ends en France.

Car « l’aventure », ce n’est pas qu’avec un grand « A », pendant les « grandes » vacances, à l’autre bout du monde. La Drôme, la Loire ou les Ardennes sont des lieux idéals pour une bolée d’air, des vues dépaysantes et des expériences détonantes.

Pas à pas, sans masquer les côtés moins glamours du voyage, baskets mouillées et crevaisons comprises, Amélie trace une voie résolument optimiste et volontaire dans ce récit. Le tout sans faire exploser le budget.

Après un brutal accident dans sa vie, cette ancienne grande timide a décidé de foncer dans l’inconnu et réaliser ses rêves. Un état d’esprit qui l’a lancé dans la découverte du monde et des autres.

Entretien à écouter dans le lecteur ci-dessus avec Amélie Deloffre, qui explique que « l’imprévu, c’est ça qui manque à notre vie ! ».

