Mondiaux de natation : Léon Marchand décroche son 2e titre mondial avec le 200 m 4 nages, deux autres médailles pour la France… Revivez cette journée de fous avec nous

🏊‍♀️ Analia Pigrée médaillée de bronze 🥉



🇫🇷 La Française remporte une nouvelle médaille pour la délégation bleue après l'argent de Maxime Brousset 🥈



➡️ C'est bientôt au tour de Léon Marchand, venez suivre sa course en direct : https://t.co/NkiFmaVvKp pic.twitter.com/2NUk5QpsL4 — francetvsport (@francetvsport) June 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



: Et si on se matait de nouveau la finale du 50 m dos et la médaille de bronze d’Analia Pigrée ?