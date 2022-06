19h35 : Hop, le Toulousain reçoit sa belle médaille d'argent. Pas de temps à perdre, on balance l'hymne hongrois fissa et on laisse le petit prince aller se préparer pour replonger.

19h14 : Allez, on arrête de brasser de l’air et on brasse de l’eau, sur 50m.

18h52 : On entend l'hymne américain en l'honneur de Finke. L’occasion de passer un coucou au seul et unique Michael Phelps, on sait qu’il nous lit. Love you Michael, can’t wait to eat a jambon-beurre together in Paris.