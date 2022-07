Des miettes. Bloqué par la prolifique attaque du Stade Rennais, Mathys Tel n’a pu s’offrir que quelques apparitions la saison dernière. Le jeune prodige n’a disputé que 49 minutes en Ligue 1 en 2021-2022 avec les Rouge et noir. Une statistique qui n’a pas empêché le Bayern Munich de jeter son dévolu (et de casser son PEL) sur la pépite rennaise. A 17 ans, l’attaquant polyvalent va s’engager chez le champion d''Allemagne pour un montant record. Certaines sources parlent d’une enveloppe globale de 30 millions d’euros incluant une bonne partie de bonus. Un chiffre hallucinant qui titille ceux négociés pour le départ d’Ousmane Dembélé à Dortmund ou Camavinga à Madrid.

Mathys Tel n’avait que 12 ans quand il s’est engagé avec le Stade Rennais, avant de continuer à jouer pour le club de Montrouge, en région parisienne. Débarqué au centre de formation en 2020 alors que le Covid-19 avait stoppé le championnat, le gamin alors âgé de 15 ans s’était rapidement imposé comme l’un des plus grands espoirs de notre championnat. Il n’aura pas eu le temps d’y briller. En crevant l’écran cet été sous le maillot de l’équipe de France quand il a remporté l’Euro des moins de 17 ans, le gamin passé par Clairefontaine a attisé les convoitises. En 2021, Tel s’était déjà distingué en devenant le plus jeune joueur rennais à évoluer en Ligue 1 à seulement 16 ans et 3 mois, devançant un certain Eduardo Camavinga.

Le transfert de Mathys Tel est regrettable, mais l’opportunité du Bayern est belle.

Le Stade Rennais n’avait pas l’intention de le vendre. Mais après avoir refusé deux offres du Bayern, les dirigeants bretons ont dû se rendre à l’évidence. Leur crack ne pouvait pas rester. « J’ai la vision qu’il marquera un jour 40 buts » par saison, a déclaré l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann. « Mais s’il marque dix buts cette saison, nous serons très heureux », a-t-il indiqué en souriant. L’officialisation est attendue très prochainement. Sur ses réseaux, l’attaquant a déjà fait ses adieux à la Bretagne et promet qu’il aura « toujours une très grande reconnaissance » pour le Stade Rennais. En six matchs de National 3, l’athlétique attaquant de 1,83 m avait su montrer son aisance technique et sa puissance.

La saison prochaine, Mathys Tel devrait entrer dans la rotation offensive du Bayern qui compte déjà dans ses rangs l’ancien de Liverpool Sadio Mané, le vétéran Thomas Müller, le feu follet français Kinglsey Coman ou encore Leroy Sané, qui a presque 10 ans de plus que la jeune pépite française. Alléchant. Et à la fois terriblement risqué pour un attaquant qui n’a presque jamais joué à ce niveau.