Presque (trop) facile. Trente-deux titres de champion d’Allemagne, dont dix consécutifs, ce qu’aucune équipe n’avait fait dans un grand championnat : le Bayern Munich s’est offert ce nouveau trophée samedi de la plus prestigieuse des façons, en battant son rival historique Dortmund 3-1 à l’Allianz Arena. Au coup de sifflet final, les Bavarois ont sacrifié à la tradition de la « douche de bière », arrosant notamment copieusement leur entraîneur Julian Nagelsmann de blonde bavaroise !

Avec 12 points d’avance sur Dortmund à trois journées de la fin, les Bavarois ne peuvent plus être rejoints et conservent le « Schale », le trophée du champion qu’ils détiennent depuis 2013. Dortmund, avec huit points d’avance sur son premier poursuivant Leverkusen, n’a en principe rien à craindre pour sa deuxième place. Les « Klassikers » allemands se suivent et se ressemblent. Cette victoire est la 8e consécutive du Bayern dans ce duel de prestige depuis 2019, toutes compétitions confondues.

🏆🏆🏆🏆🏆 #MiaSanMeister 🏆🏆🏆🏆🏆#MISS10N ✔ #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/yW6enWWmGP — FC Bayern München (@FCBayern) April 23, 2022

Inarrêtables

Après un round d’observation d’un quart d’heure, Munich a marqué sur la première occasion du match : Leon Goretzka a dévié en retrait un corner vers Serge Gnabry, qui a amorti et placé un tir tendu imparable des 15 mètres (1-0, 15e). Après un deuxième but de Gnabry refusé par la VAR pour un hors-jeu, Robert Lewandowski a frappé à son tour. Après une mauvaise passe du défenseur central français de Dortmund Dan-Axel Zagadou, Thomas Müller a lancé le Polonais en profondeur pour le deuxième but (2-0, 34e).

Au retour des vestiaires, sur le premier contre de Dortmund, Kimmich a commis dans la surface une faute indiscutable sur le capitaine du Borussia Marco Reus. Et c’est Emre Can, et non Erling Haaland, qui s’est chargé du pénalty, prenant Manuel Neuer à contre-pied (2-1, 52e). Ce but a débridé la partie. Les deux équipes ont eu leurs chances : Reus (54e, 56e), Haaland (80e, 81e) pour Dortmund. Lewandowski (58e, 61e), Gnabry (61e), Müller (65e) pour Munich. Mais c’est le jeune Jamal Musiala, entré comme joker, qui a tué le match et scellé le titre du Bayern, d’une reprise de près à la 83e minute (3-1).

Ce titre, acquis à trois journées de la fin contre le rival historique, confirme la domination écrasante du Bayern sur son championnat.