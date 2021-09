Il a célébré son transfert au Real Madrid en marquant d’une frappe lointaine jeudi soir avec les Bleuets face à la Macédoine du Nord (3-0). A l’issue de la rencontre, Eduardo Camavinga est revenu son transfert pour 31 millions d’euros (hors bonus) chez les Merengue qu’il rejoint avec « beaucoup de joie et de fierté ». « C’est un rêve, tout joueur veut jouer au Real Madrid un jour », a-t-il lancé dans un grand sourire, assurant avoir « vécu sereinement ce qui s’est passé ».

Le but d'Eduardo @Camavinga d'en-dehors de la surface 💥 Les Bleuets prennent le large ! #FRAMAC pic.twitter.com/dZoAGHRPnB — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 2, 2021

L’ancien milieu du Stade Rennais​ a également évoqué sur son premier but marqué avec les Espoirs. « C’est rare que je frappe, mon père m’a passé un savon, il m’a dit qu’il fallait que je commence à tenter, les passes, c’est bien, mais il faut aussi prendre ses responsabilités et tirer », a-t-il raconté.

Appelé trois fois avec l’équipe de France A, Eduardo Camavinga avait d’ailleurs « à cœur de retrouver les Espoirs », lui qui avait loupé les JO, retenu par le Stade Rennais. « Tout footballeur veut jouer avec les A, mais il faut avancer étape par étape, a-t-il indiqué. Je vais d’abord rentrer à Rennes, prendre mes affaires, et après aller au Real et me faire ma place ».