En revoyant les images du choc, on se demande bien comment Lionel Messi a pu continuer sur la pelouse. Le néo Parisien est solide, car le tacle du défenseur central vénézuélien Luis Adrian Martinez était d’une grande dureté. Si grande qu’elle lui a valu l’expulsion à la demi-heure de jeu du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre le Venezuela et l'Argentine​.

