Pendant un an, jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2018, Jorge Sampaoli a dirigé Angel Di Maria en sélection d’Argentine. Et l’attaquant du PSG ne garde pas un bon souvenir de l’actuel entraîneur de l’OM. Dans une interview au media argentin TyC Sports, « el Fideo » a rhabillé l’irascible technicien pour l’hiver à venir.

"Sampaoli me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después me limpió en el Mundial sin darme explicaciones. Es una persona muy rara"



Le « wof » poussé par le joueur lors de la question du journaliste laissait déjà présager ce qui allait suivre. « Je ne sais pas ce que je peux te dire, mais la vérité, c’est que ça a commencé très bien et que ça s’est très mal fini », a lâché le Parisien, en s’attardant sur le Mondial russe, prématurément terminé par l’Albiceleste en 8es de finale contre la France (4-3, avec un superbe but de Di Maria).

Rendez-vous autour du 24 octobre

« Il m’a traité comme si j’étais l’un des meilleurs, et après un seul match, il me laisse sur le banc, il m’écarte comme si de rien n’était, sans explication. » Après avoir détaillé la compétition jusqu’à l’élimination, Di Maria a plus généralement jugé la personnalité de Sampaoli. « C’est une personne très bizarre. Ça a bien commencé avec tout le monde et ça s’est mal fini avec tout le monde. » Au fait, le prochain OM-PSG, c’est le week-end du 24 octobre.