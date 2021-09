Son sort a tenu en haleine tous les supporteurs du Real et du PSG pendant plusieurs jours, en vain. Kylian Mbappé reste dans la capitale française un an de plus, malgré l’offre démentielle du Real Madrid, qui serait montée jusqu’à 200 millions d’euros selon les indiscrétions des médias espagnols. Une semaine de rumeurs savamment distillées, une semaine de poker menteur dont est sorti vainqueur le PSG, mais peut-être seulement en apparence. S’il continue de refuser toutes les prolongations de contrat qui lui sont proposées dans les quatre mois qui viennent, Mbappé sera libre de signer où il le souhaite à partir du 1er janvier. Une issue que font semblant d’ignorer les responsables parisiens.

