On y a cru, puis non, puis finalement si… Antoine Griezmann s’est libéré in extremis de sa gangue barcelonaise, dans laquelle il était empêtré depuis deux saisons. Retour à l'Atlético Madrid pour l’attaquant international français. Là où il a tant brillé avant de tenter l'aventure catalane.

« Merci pour tout petit prince »… Rennes dit adios à Eduardo Camavinga via @20minutesSport https://t.co/A5R4y1kuai — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 31, 2021

Si tous les mouvements de la dernière journée du mercato, bouclé lundi à minuit, n’ont pas été aussi chaotiques, certains sont remarquables, comme le transfert d’Eduardo Camavinga au Real Madrid, pour plus de 30 millions d’euros. Le jeune milieu de 18 ans tentera de rallumer les folles promesses de ses débuts rennais, un peu éteintes ces derniers mois.

En attendant Kylian Mbappé l’an prochain ? L’attaquant virtuose des Bleus a été retenu par le PSG cet été alors que la Maison Blanche était prête à lui dérouler le tapis rouge.