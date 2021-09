Pas de stress pour l'OL malgré la clôture du mercato estival. Lyon a encore le droit de faire signer la recrue phare de sa fin d’été, l’Allemand Jerome Boateng, étant donné que ce dernier était libre de tout contrat. Pas de stress, donc. Enfin, un peu quand même : si le défenseur central veut jouer la Ligue Europa​, il devra être enregistré dans l’effectif d’ici jeudi.

A priori, ça devrait le faire, puisque Boateng passait mercredi matin sa visite médicale, a-t-on appris mercredi de sources proches du club lyonnais. Il signera ensuite un contrat de deux ans avec l’Olympique lyonnais, qui a par ailleurs annoncé une conférence de presse à 15 heures. Cette arrivée de dernière minute mettra un terme à la campagne de recrutement difficile de l’OL qui a semblé subir les évènements plus qu’il ne les a anticipés.

Venu renforcer une défense trop juste

Jusqu’à présent, Lyon comptait seulement sur l’international belge Jason Denayer, à peine rétabli du Covid-19, le vétéran Damien Da Silva (33 ans), arrivé libre de Rennes et exclu vendredi à Nantes (1-0), ainsi que deux jeunes du centre de formation, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Un contingent qui semble insuffisant pour que l’équipe soit compétitive en L1 et en Ligue Europa, compétition où l’OL espère atteindre les demi-finales.