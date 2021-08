Mercato EN DIRECT : Le Real Madrid fonce sur Camavinga pour oublier la déception Mbappé… Suivez le jour le plus long avec nous

9h30 : Willem Geubbels en route vers Nantes

devrait être la quatrième recrue de ce mercato nantais (après Cyprien, Descamps et Bukari), comme l'avait indiqué L'Equipe. Il doit passer sa visite médicale dans la journée et être prêté pour la saison avec une option d’achat à 6 millions d’euros (plus un pourcentage à la revente).