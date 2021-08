Défiant les lois de la physique, l’horloge du mercato va désormais tourner de plus en plus vite. Il ne reste en effet plus que quelques heures aux clubs de football pour terminer leur marché avant ce mardi soir minuit. Et le dossier le plus brûlant pour la Ligue 1 semble avoir donné sa réponse : Kylian Mbappé est parti pour rester au PSG cette saison. Mais sur les transferts, tout peut changer jusqu’à la dernière minute.

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, peut encore faire une offre s’il souhaite faire venir le prodige parisien cette saison. Mais lundi soir, un accord semblait s’éloigner, la presse évoquant, des deux côtés des Pyrénées, un arrêt des négociations entre le PSG et le Real.

Pas de troisième offre selon Paris

Madrid n’est toujours pas parvenu à convaincre le club français de céder sa superstar : une première offre de 160 millions d’euros n’était « pas suffisante » selon le directeur sportif Leonardo, la seconde proposition de 180 millions non plus. Surtout, le camp parisien assure que le géant espagnol n’a pas fait de troisième offre.

Le PSG a le choix entre renflouer les caisses d’un montant stratosphérique pour un joueur en fin de contrat en juin mais ne jamais voir son trio magique Messi-Neymar-Mbappé, ou profiter pendant une saison de son équipe de rêve, mais risquer de voir partir le champion du monde gratuitement en fin de saison. D’autant qu’en cas de départ, difficile d’imaginer les propriétaires qatariens ne pas remplacer la star par un autre cador… Pas une mince affaire.

Mbappé impassible

A 22 ans, le Bondynois ne laisse rien filtrer sur ses intentions. Dimanche à Reims (2-0), il a fêté son doublé comme un fidèle Parisien, et a apprécié de disputer ses premières minutes aux côtés de Lionel Messi, la recrue phare du mercato.

Une chose est certaine : s’il doit y avoir des développements dans ce dossier majeur, Mbappé devra répondre aux sollicitations depuis Clairefontaine dans les Yvelines, où l’équipe de France est rassemblée depuis lundi, à la mi-journée, voire depuis Strasbourg, où les Bleus se rendent dès ce mardi en vue d’affronter la Bosnie mercredi à la Meinau.