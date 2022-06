Après 2004 et 2015, l’équipe de France des moins de 17 ans a remporté pour la troisième fois le Championnat d'Europe ce mercredi à Netanya, en Israël. Les Bleuets ont battu en finale les Pays-Bas (2-1), qui les avaient pourtant dominés en poule.

Une Équipe de Champions ! 🤩🏆#U17EURO 🇫🇷 pic.twitter.com/LFYYyHIQ2F — FFF (@FFF) June 1, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Alors que les Néerlandais avaient ouvert la marque par Jaden Slory (48e), l’arrière droit du Havre Saël Kumbedi l’a joué comme Thuram en signant un doublé, en deux minutes (58e et 60e).

Au cours de leur parcours, les Français ont éliminé l’Allemagne et le Portugal aux tirs au but. Parmi cette prometteuse génération, entraînée par José Alcocer, figurent le jeune milieu du PSG Warren Zaïre-Emery ou encore le Monégasque Lisandru Olmeta, fils de Pascal et également gardien de but.