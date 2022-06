Les heurts qui se sont produits devant le Stade de France samedi dernier lors de la finale de la Ligue des champions, qui opposait Liverpool au Real Madrid, ont rapidement pris des proportions politiques.

Pointé du doigt depuis ces incidents, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est venu s’expliquer devant les commissions des Lois et de la Culture du Sénat ce mercredi soir, en compagnie d’Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports fraîchement nommée. 20 Minutes fait le point sur les déclarations les plus importantes de cette audition.

Des excuses « sincères »

« Il est évident que l’image négative de ce match est une blessure pour l’image nationale, et les choses auraient pu être mieux organisées », a reconnu d’emblée le ministre de l’Intérieur. « Il est évident que cette fête du sport a été gâchée », a-t-il ajouté.

« Et nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables qui ont eu lieu », a encore dit le ministre, sous le feu des critiques après ses déclarations sur le nombre de faux billets qui auraient été émis pour cette finale. Gérald Darmanin s’est « excusé très sincèrement » auprès des supporters de Liverpool pour « les grands dégâts, notamment sur des enfants » causés par les gaz lacrymogènes, assurant que des « sanctions seront prises ».

Saisie de l’IGPN

« Deux saisines de l’IGPN », la police des polices, ont été effectuées par des citoyens, a aussi indiqué le ministre de l’Intérieur. « Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés de la part de policiers ou de gendarmes mobiles », a admis le locataire de la place Beauvau. « J’ai vu personnellement deux faits, où manifestement l’ordre public et l’utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d’emploi », a-t-il encore dit, précisant avoir « demandé des sanctions au préfet de police » pour ces deux membres des forces de l’ordre.

Le ministre a aussi annoncé que les citoyens britanniques et espagnols agressés à l’issue du match « pourront déposer plainte dans leur pays à partir de lundi » et effectuer également une saisine de l’Inspection générale de la police nationale française (IGPN).

Des chiffres basés sur les transports en commun

On en revient aux chiffres avancés par Gérald Darmanin. Il avait évoqué « 30.000 à 40.000 supporteurs anglais […] soit sans billet, soit avec des billets falsifiés », s’attirant de nombreuses accusations de mensonge. Le ministre est revenu sur cette fourchette devant le Sénat, expliquant qu’il s’appuyait sur « les chiffres donnés par la RATP ou la SNCF ».

Le ministre de l’Intérieur a réaffirmé que « 110.000 personnes » se sont présentées « dans et autour du Stade de France », soit « 35.000 » supporters de plus que la jauge prévue. Il a affirmé que « des images prouvent le retour pendant la première mi-temps puis ensuite pendant la deuxième mi-temps de très nombreux supporters britanniques, qui repartaient notamment via le RER D ». Toutefois, seuls « 2.800 faux billets ont été scannés au tripod ».

De nouvelles règles envisagées

Gérald Darmanin a demandé au délégué interministériel aux JO et aux grands évènements, Michel Cadot, d’envisager « des règles différentes » de celle de la dispersion avec du gaz lacrymogène en cas « d’évènements sportifs exceptionnels ». Le ministre continue toutefois d’affirmer que « le gaz lacrymo a permis de sauver un certain nombre de personnes de l’écrasement ».

Présente aussi à l’audition, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a listé des pistes d’amélioration. Parmi elles, « optimiser la gestion de la zone de premier filtrage », avec une « juste répartition des responsabilités entre les agents de sécurité privée et les forces de sécurité publiques » et des « moyens matériels bien calibrés ».