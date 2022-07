Après les soldats du feu en Gironde mercredi, les forçats de la route dans les Pyrénées ce jeudi. Comme en 2019, Emmanuel Macron rejoint le Tour de France en Bigorre, dans le pays de ses grands-parents maternels. Le chef de l’Etat suivra dans la voiture de Christian Prudhomme la fin de la dernière étape d'altitude du Tour entre Lourdes et Hautacam. Il ne rattrapera la tête de course qu’en fin d’après-midi, vers 16h40.

Mais il arrivera dès la fin de matinée dans les Hautes-Pyrénées et commencera son périple à Tarbes, par la visite de l’Usine des sports, un ancien bâtiment industriel reconverti en complexe multisport et qui sera le centre de préparation pour l’escalade en vue des JO 2024 à Paris. Emmanuel Macron prendra ensuite la route d’Argelès-Gazost, pour un bain de foule, et une rencontre avec les bergers pyrénéens qui n’éluderont probablement pas le sujet brûlant des ours et de leurs prédations.