On saura ce jeudi, après des examens médicaux, si Rafael Nadal peut disputer sa demi-finale de Wimbledon contre le sanguin Nick Kyrgios. L’Espagnol a laissé planer l’incertitude mercredi, à l’issue d’une nouvelle victoire incroyable face à l’Américain Taylor Fritz arrachée après 4h20 de match, au super tie-break (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 [10-4]). Pour n’importe quel autre joueur, le pessimisme dominerait. Mais dans le cas du recordman de victoires en Majeurs (22), impossible d’émettre le moindre pronostic. C’est irrationnel, mais on serait même surpris si le futur papa renonçait.

L'un a 35 ans. L'autre a 36 ans.



Après respectivement 3h35 et 4h20 de jeu, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont une fois de plus écœuré la nouvelle génération pour se qualifier pour les demi-finales de #Wimbledon. pic.twitter.com/NvsiSayyLN — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 6, 2022

Diminué depuis plusieurs jours par une blessure aux abdos, Nadal a semblé au plus mal à plusieurs reprises contre Fritz. Il est notamment allé de faire soigner aux vestiaires au milieu du deuxième set. L’Espagnol a reçu de son propre aveu des anti-inflammatoires et des analgésiques, sans oublier des massages de kiné.

Son service était ralenti, avec un geste modifié à cause de la douleur ? Ses revers presque toujours slicés par nécessité ? Sa sœur et surtout son père, présents en tribune, l’incitaient à jeter l’éponge, avec de grands gestes à l’appui ? Il s’est accroché et a fini par triompher. Comme d’hab’, ou presque.

Son père et sa sœur voulaient qu’il abandonne

« Ils me disaient d’abandonner, a lâché après coup l’ancien numéro 1 mondial, aujourd’hui quatrième. C’est difficile, même si j’y pensais depuis un moment et même si ça m’est déjà arrivé. C’est quelque chose que je déteste faire. Alors j’ai continué d’essayer de jouer. » A l’entendre, la ferveur du Central Court a également aidé le cyborg de Manacor. « J’ai pensé à plusieurs reprises que je ne terminerais pas le match, mais le public, avec l’énergie qu’il m’a envoyée, m’a permis d’aller au bout », a-t-il assuré.

Voilà donc Nadal toujours en lice pour un incroyable Grand Chelem calendaire, celui qui avait échappé in extremis l’an dernier à un Novak Djokovic en pleine possession de ses moyens (au moins physiques), au moment de conclure en finale de l’US Open contre Daniil Medvedev. Pour cela, l’Espagnol a gagné des tournois auxquels on a longtemps cru qu’il ne participerait pas.

L’Open d’Australie ? Il avait à peine fait son retour deux semaines avant, début janvier à Melbourne, après cinq mois d’absence à cause du désormais célèbre syndrome de Mueller-Weiss qui entraîne une nécrose de l’os naviculaire de son pied gauche, puis d’un Covid carabiné.

Il avait à peine fait son retour deux semaines avant, début janvier à Melbourne, après cinq mois d’absence à cause du désormais célèbre syndrome de Mueller-Weiss qui entraîne une nécrose de l’os naviculaire de son pied gauche, puis d’un Covid carabiné. Roland-Garros ? Il est arrivé dans son jardin avec un bilan famélique (pour lui) sur terre battue, lors d’une campagne perturbée par une côte fissurée. Puis son pied s’est rappelé à son mauvais souvenir en 8es de finale à Rome contre Denis Shapovalov. « C’est une douleur qui va et qui vient. Parfois plus forte, parfois moins. Aujourd’hui, c’était fou », lâchait-il après son revers face au Canadien, le 12 mai.

Il est arrivé dans son jardin avec un bilan famélique (pour lui) sur terre battue, lors d’une campagne perturbée par une côte fissurée. Puis son pied s’est rappelé à son mauvais souvenir en 8es de finale à Rome contre Denis Shapovalov. « C’est une douleur qui va et qui vient. Parfois plus forte, parfois moins. Aujourd’hui, c’était fou », lâchait-il après son revers face au Canadien, le 12 mai. Wimbledon ? Le 7 juin, deux jours après avoir remporté son 14e titre Porte d’Auteuil à grand renfort d’infiltrations qui ont « endormi » son pied et agacé beaucoup d’autres sportifs (coucou les cyclistes), Nadal apparaissait en béquilles. Il sortait d’une clinique barcelonaise où il avait subi un traitement par radiofréquence pour engourdir les nerfs de son pied.

Un mois plus tard, Rafa marche sur ses deux pieds et devrait donc disputer sa huitième demi-finale à Wimbledon, avec de grosses bandes sur son ventre et sous son tee-shirt. « Mon corps, en général, va bien mais le problème ce sont les abdos », glissait Nadal après le succès sur Fritz, qui a confié avoir eu « envie de pleurer » après avoir perdu contre un joueur qui « a probablement beaucoup souffert », selon l’Américain.

Dans une story Instagram, Fabio Fognini – pas le meilleur ami de l’Espagnol sur le circuit – a en revanche émis de gros doutes sur la réalité de cette blessure, en s’interrogeant sur la capacité d’un athlète diminué à disputer, et même remporter, un match de 4h20.

Quoi qu’il en soit, une question se pose déjà : que faire si Rafael Nadal remporte son troisième Wimbledon, après les titres antédiluviens de 2008 et 2010 ? Pour la statue, c’est déjà fait du côté de Paris. On se permet de suggérer le lancement d’une édition spéciale du jeu Docteur Maboul.