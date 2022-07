Le sprinteur Méba-Mickaël Zeze a connu un dimanche historique en devenant le quatrième Français à courir en moins de 10 secondes sur 100m (9.99) puis le 2e en moins de 20 secondes sur 200m (19.97) à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Agé de 28 ans, ce pilier du relais 4x100 m français d'athlétisme n’avait jamais brillé en individuel chez les seniors avec des anciens records de 10’15 sur 100m et de 20’41 sur 200m, établis en 2021.

« C’est incroyable ! Je ne comprends toujours pas, a-t-il réagi dans L’Equipe. Je sais que j’ai beaucoup travaillé, a réagi le sprinteur auprès de L’Equipe. Passer de l’autre côté des dix secondes, tu rentres dans l’histoire et c’est incroyable. » A La Chaux-de-Fonds (ouest), petite ville du canton de Neuchâtel proche de la frontière française, Zeze a réussi une performance historique profitant d’une piste traditionnellement rapide, d’une altitude d’environ 1.000m et de conditions parfaites (chaleur, vent favorable et régulier).

🔥 Quatrième Français de l'histoire sous les dix secondes !



🇫🇷 Meba-Mickael Zeze 3e de la finale du 100 m en 9''99 (+1.6) ce dimanche à La Chaux-de-Fonds (🇨🇭 Suisse), après un 10''09 (-0.3) en séries !



⚡ Quelle course !



🎥 @ATHLE_chpic.twitter.com/PvcNpmS2Wk — FFAthlétisme (@FFAthletisme) July 3, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Il a d’abord couru le 100m en 9’99 (1,6 m/s de vent), devenant le 3e tricolore à passer la barrière symbolique des 10 secondes après Ronald Pognon (9.99), Christophe Lemaitre (9.92) et Jimmy Vicaut (9.86). Une heure plus tard, il a bouclé le 200 m en 19’97 (1,2 m/s), 3e chrono français de l’histoire après les 19’80 et 19’91 de Christophe Lemaitre.

Battu par le Cubain Mena Reynier, auteur d’un chrono stratosphérique de 19’63, Zeze est le premier Européen de la saison à courir en moins de 20 secondes sur le demi-tour de piste. Malgré sa journée de rêve, Zeze devra se contenter du relais 4x100 m aux Mondiaux de Eugene (15-24 juillet). Il n’était pas sélectionnable en individuel sur 100 ou 200 m et la période de qualification s’est terminée il y a une semaine.