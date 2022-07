Roger Federer de retour à Wimbledon à 41 ans ? Et pourquoi pas ! Le Suisse a exprimé, dimanche, son envie de revenir sur le gazon londonien « une fois encore ». Federer n’a plus joué en compétition depuis son élimination l’an dernier en quarts de finale du Grand Chelem londonien en raison de son genou blessé.

« Wimbledon me manque. Je savais en quittant le court l’an dernier que l’année qui venait serait dure », a ajouté le Suisse de 40 ans, vainqueur à huit reprises du Majeur sur gazon, venu spécialement à l’occasion d’une cérémonie pour le 100e anniversaire du Court Central. Rendez-vous dans un an pour la 101e, avec une raquette et des tennis aux pieds.