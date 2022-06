C’est un très joli coup réalisé par le Pau FC ! Ce mercredi, le club béarnais évoluant en Ligue 2 depuis deux ans a annoncé la signature de Quang Hai Nguyen, alias le « Messi vietnamien » ! Le meneur de jeu international de 25 ans, véritable star dans son pays, s’est engagé pour deux ans. Libre après la fin de son contrat à Hanoi, il était notamment suivi par des clubs français (Nantes, Nîmes et Metz) et néerlandais.

Bienvenue Quang Hải ! 👑 pic.twitter.com/kA5wiURLR6 — PAU FC 🇲🇫👑 (@PauFootballClub) June 29, 2022

Nguyen Quang Hai, gaucher à la fine technique et qualité de frappe impressionnante, évolue au poste de meneur de jeu. Il compte 43 capes et 10 buts avec son équipe nationale avec laquelle il s’était qualifié en quarts de finale de la Coupe d’Asie en 2019 (la meilleure performance de l’histoire du Vietnam). Comme de nombreux joueurs asiatiques, il débarque dans le Béarn avec toute une communauté de supporteurs derrière lui (800.000 followers sur Instagram et 2,5 millions sur Facebook).