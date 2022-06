Alors qu’une partie de l’effectif des Girondins de Bordeaux est de retour au château du Haillan ce jeudi pour les examens médicaux de début de saison, les grandes manœuvres se poursuivent au sein du club. Et peu importe si le club ne sait pas de quoi sera fait son avenir après sa rétrogradation en National par la DNCG et avant son passage en appel devant la DNCG début juillet. Il faut avancer, au moins sur le sportif.

Girondins de Bordeaux : Reprise incertaine au Haillan avec une petite quinzaine de joueurs https://t.co/g2JuFXjNIx via @20minutesBord — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) June 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A ce titre, la direction a commencé à faire le ménage dans l’effectif à l’occasion de cette reprise. Le staff n’y coupe pas non plus. Les deux seules personnes reconduites sont David Guion, l’entraîneur et André Monteiro, son responsable de la performance. En revanche, comme Jaroslav Plasil (adjoint) et Antonio Calado (préparateur physique), Grégory Coupet n’en fera sûrement plus partie comme l’a révélé Sud Ouest.

Et comme l’ex-milieu de terrain et capitaine du club, l’entraîneur des gardiens l’a appris par… mail ! Un mail datant du 16 juin dernier dont il n’a pris connaissance que ce jeudi matin à son retour au centre d’entraînement. Un mail où on lui indique qu’il est convoqué seulement le 4 juillet comme les joueurs indésirables. Le message est clair. Julien Mariet, le Team Manager, devrait lui aussi être licencié dans les prochains jours.

N’Simba en approche

Du côté de l’effectif, Admar Lopes tente d’avancer ses pions malgré le contexte très difficile du club. Alors que deux recrues étaient attendues ce jeudi à la reprise, Rafal Straczek et Yoann Barbet, une troisième pourrait très vite arriver. Selon le site maligue2.fr, Vital N’Simba va faire son retour au club. Le nom de l’ancien défenseur de Clermont, formé aux Girondins, circule en effet depuis plusieurs semaines au Haillan.

Selon les informations de 20 Minutes, le joueur doit donner sa réponse définitive au club d’ici la fin de la semaine. Un contrat d’un an (plus une autre année en option) l’attend mais il a aussi à sa disposition des offres plus importantes venues notamment d’Espagne. « Il a de grandes chances de faire le choix du cœur plutôt que de l’argent », précise un proche du dossier. Vital N’Simba a d’ailleurs visité les installations du Haillan en ce début de semaine. En cas de réponse positive de sa part, il pourrait passer sa visite médicale dans le week-end ou lundi prochain.