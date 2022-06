Des départs, mais toujours pas une seule arrivée. On a appris ces dernières heures que l’attaquant Osman Bukari (23 ans), prêté sans option d’achat par la Gantoise au FC Nantes la saison dernière, pourrait s’engager avec l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie dans les heures à venir. Une information qui a été confirmée ce mardi matin à 20 Minutes par une source belge. L’entraîneur nantais Antoine Kombouaré avait pourtant émis le souhait de conserver celui qui a fait 24 apparitions en L1 pour deux buts et quatre passes décisives. « Osman Bukari est un joueur que j’apprécie énormément, j’attends maintenant qu’il soit plus régulier dans ses performances mais c’est un joueur que j’aimerais garder ou me faire à nouveau prêter », déclarait le Kanak mi-mai.

Selon les informations de 20 Minutes, le FCN aurait proposé trop peu (1 million d’euros ?) à La Gantoise pour s’offrir les services d’un joueur à qui il reste un an de contrat en Belgique. Selon des médias serbes, l’Etoile Rouge aurait proposé 2 millions d’euros.

Reprise de l’entraînement dans une semaine avec au moins une recrue ?

D’autres joueurs ne reviendront pas à la Jonelière. Willem Geubbels et Wylan Cyprien, prêtés avec option d’achat (6 millions d’euros pour le premier et 8,5 millions d’euros pour le second), vont retourner respectivement à Monaco et Parme. Le premier a des pistes à l’étranger, mais sa priorité reste de reprendre avec l’AS Monaco pour convaincre pourquoi pas le coach Philippe Clément de lui faire confiance cette saison, selon son entourage.

Dans la liste des joueurs en fin de contrat, Jean-Kevin Augustin s’est engagé avec Bâle et Roli Pereira De Sa à Sochaux (L2). Dans la catégorie des grosses valeurs marchandes, pour l’heure, il n’y aurait aucune offre ni pour Ludovic Blas, ni pour Alban Lafont, ni pour Moses Simon.

Du côté des arrivées, c’est pour l’instant, le calme plat. Antoine Kombouaré souhaite plusieurs renforts sur le plan offensif ainsi qu’au moins un milieu de terrain. Une doublure à Quentin Merlin (poste de latéral gauche) est aussi voulue.

Le milieu de terrain offensif Youssouf M’Changama, que souhaitait Kombouaré, a finalement signé à Auxerre. De nombreuses pistes sont étudiées par la direction du FCN : Jonas Martin (libre) au milieu du terrain (offre déjà proposée par le président Kita) et le Bordelais Hwang devant. Pour ce dernier dossier, le FCN, qui a beaucoup de concurrence, attend de voir comment va évoluer la situation administrative des Girondins (relégué en National par la DNCG pour le moment) pour faire une offre ferme. Ces dernières heures, une rumeur d’un retour d’Imran Louza, ex-Nantais actuellement à Watford, a circulé, mais a été vite balayée dans l’entourage de la direction.

Les Canaris reprendront le chemin de l’entraînement mercredi 29 juin.