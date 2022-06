C’est une des priorités du coach Antoine Kombouaré pour ce mercato estival. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain comorien Youssouf N’Changama, âgé de 31 ans, devrait s’engager pour deux ans (plus une année en option) avec le FC Nantes. Un accord entre le clan du joueur et le FCN a été trouvé, même s’il reste quelques détails à peaufiner sur le plan contractuel. Selon les informations de 20 Minutes, le joueur, qui est libre de tout contrat après trois saisons passées à Guingamp (Ligue 2), est même attendu en début de semaine prochaine pour passer la visite médicale.

Cette saison, l’international comorien a brillé avec Guingamp avec 9 buts inscrits et 15 passes décisives. A tel point qu’il a été élu dans le onze type de la Ligue 2 il y a quelques semaines aux Trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels). Il avait aussi été récompensé pour le plus beau but de la saison en L2 contre Toulouse avec une frappe exceptionnelle.

Il n’a jamais évolué en L1

Cet aspect technique est d’ailleurs un des gros points forts (et ça plaît à Kombouaré) de M’Changama. Le milieu de terrain offensif, capable de jouer à gauche et dans l’axe, avait ainsi marqué un coup franc incroyable en février dernier en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun (défaite 2-1).

M’Changama n’a jamais évolué en Ligue 1. Il est passé entre autres par des clubs de National et Ligue 2 comme le Gazélec Ajaccio, Marseille Consolat ou encore Grenoble.

Durant ce mercato, le FC Nantes pourrait signer un autre milieu de terrain plus défensif. Le club cherche aussi au moins deux attaquants. Le Bordelais Hwang fait partie de la short-list et le Marseillais Milik fait rêver le président Kita. Au poste de latéral gauche, une doublure (Charles Traoré a été opéré des croisés) à Quentin Merlin pourrait aussi être cherchée.