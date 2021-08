Malgré des résultats décevants et les critiques des supporteurs, la filière belge continue de fonctionner à plein pour le recrutement du FC Nantes. L’international ghanéen Osman Bukari, qui évoluait la saison passée à La Gantoise (Belgique), va en effet s’engager avec le FCN pour une année, en prêt, selon une information de 20 Minutes et du quotidien Het Nieuwsblad.

Ailier droit percutant pouvant également dépanner sur tout le front de l’attaque, Osman Bukari est âgé de 22 ans. Auteur de six buts sur un total de 39 rencontres la saison passée, il était arrivé à Gand en 2020 en provenance de l’AS Trencin (Slovaquie), le même parcours qu’un certain Moses Simon.

Celui qui avait quitté son Ghana natal pour rejoindre Anderlecht (Belgique) en 2018 a également disputé quelques matchs de Ligue des champions en première partie de saison.

Sa venue à Nantes s’ajoute à celles du milieu relayeur Wylan Cyprien et du gardien Rémy Descamps. Pour rappel, le FC Nantes a terminé le championnat 2020-2021 à la 18e place et a sauvé sa place en Ligue 1 in extremis, en barrages, contre Toulouse.