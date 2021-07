Il était entré dans l’histoire du FCN par la grande porte, il en sort par une petite dérobée… Abdoulaye Dabo (20 ans), milieu de terrain sous contrat à Nantes jusqu’en 2022, va s’engager pour trois ans à la Juventus Turin. L’information a été confirmée par l’entourage du FC Nantes et du joueur ce mardi matin. Dabo était prêté là-bas depuis janvier et a participé à une vingtaine de matchs avec l’équipe des U23. Selon les informations de 20 Minutes, le club italien a négocié à la baisse l’option d’achat (1,5 million d’euros la base ?) pour finalement recruter le joueur pour 500.000 euros. La direction nantaise aurait aussi négocié un pourcentage à la revente.

Abdoulaye Dabo, qui ne souhaitait pas revenir à Nantes, est le plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir signé professionnel. En 2017, il avait signé son premier contrat pro à 16 ans ! A cette époque-là, la Juventus déjà, séduit par cet élément formé à la Jonelière et originaire de Bellevue, avait proposé 7 millions d’euros pour l’attirer dans ses filets. Le président Kita avait refusé l’offre, convaincu par les formateurs, et avait tout fait pour le conserver.

Grillé par Cardoso ?

En août 2018, Dabo avait été lancé chez les pros par Miguel Cardoso. Le technicien portugais l’avait utilisé au poste d’excentré gauche (alors que c’est davantage un relayeur ou un numéro 10) contre Monaco et contre Caen (les deux fois titulaire). Il avait ensuite quasiment disparu des radars pros et avait évolué soit en U19, soit en N2 avec la réserve. L’instabilité chronique sur le banc de touche et les résultats n’ont forcément pas contribué au retour de Dabo au sein du groupe pro. Eté 2020, Christian Gourcuff l’appellera bien pour participer à quelques séances. Sans continuité ni projet d’avenir.

Abdoulaye Dabo n’est pas le seul joueur à quitter le nid définitivement. Le milieu de terrain Batista Mendy (21 ans), originaire de Saint-Nazaire, doit signer pour trois ans ce mardi à Angers SCO. Le défenseur central Thomas Basila (22 ans) s’est engagé fin juin pour quatre saisons avec Ostende (D1 Belge) avant d’être prêté dans la foulée à l’AS Nancy Lorraine (Ligue 2). Ces deux éléments formés au club étaient en fin de contrat.