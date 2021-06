Le mercato du FCN s’emballe (un peu). Après les départs définitifs d’Imran Louza à Watford et d’Alexandre Olliero à Pau (L2), la direction du FC Nantes vient de boucler deux dossiers ces derniers jours.

Un est officiel. Il s’agit du gardien de but Rémy Descamps, âgé de 24 ans. Celui qui jouait à Charleroi depuis 2019 s’est engagé pour trois ans. Il était sous contrat en Belgique jusqu’en 2022. Rémy Descamps, formé au PSG et passé par Tours et Clermont en Ligue 2, sera numéro 2 à Nantes (derrière Alban Lafont s’il reste ou un autre en cas de départ de Lafont), reléguant vraisemblablement Petric au poste de numéro 3.

▹ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 ✍️



Le @FCNantes et le @SportCharleroi ont trouvé un accord pour le transfert de @Rmydescamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé jusqu’en 𝟚𝟘𝟚𝟜 avec les Jaune et Vert.



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗥𝗲́𝗺𝘆 ☺️ — FC Nantes (@FCNantes) June 23, 2021

Un autre devrait être officialisé très bientôt. Il s’agit du milieu de terrain Wylan Cyprien (26 ans). Selon les informations de 20 Minutes, le prêt d’un an de ce joueur, qui appartient à Parme, est signé. L’option d’achat s’élèverait à près de 8,5 millions d’euros. L’ancien Niçois est attendu la semaine prochaine pour la reprise de l’entraînement à la Jonelière.

Formé à Lens où il a connu la Ligue 2 puis la Ligue 1 (une centaine de matchs et dix buts, dont sept seulement sur la saison de L 1 2015-2016), Cyprien s’est surtout fait remarquer à Nice. Là-bas, lors de sa première saison en 2016-2017, il compile huit buts et trois passes décisives en 29 matchs de L1) avant d’être coupé dans son élan par une rupture du ligament intérieur du genou.