Le FC Nantes renonce à lancer des abonnements pour la saison prochaine

Supporters du FC Nantes — Jeffroy Guy/SIPA

Une décision exceptionnelle après deux saisons galère pour les spectateurs. En raison de l’incertitude sur les restrictions d’accès au stade dues au contexte sanitaire, le FC Nantes annonce ce lundi soir qu’il ne lancera pas de campagne d’abonnement pour la saison prochaine. « Nous n’avons pas à ce jour de garanties suffisantes pour espérer bénéficier d’une jauge pleine et sans contrainte sur l’ensemble de la saison 2021/2022, explique le club. Tant que cette visibilité sera insuffisante, des billetteries ponctuelles seront proposées pour chaque match à domicile, avec des ventes prioritaires et tarifs spéciaux pour les abonnés 2019/2020 et 2020/2021. »

La campagne d’abonnements n’est pas définitivement annulée. Des abonnements pourront de nouveau être proposés « dès que la situation sanitaire le permettra », assure le club. D’autres clubs professionnels, à l'image de l'Olympique de Marseille, ont déjà pris la même décision.

🎫 Chers supporters en raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas de campagne d’abonnement pour la saison 𝟚𝟘𝟚𝟙-𝟚𝟘𝟚𝟚.



Pour remercier nos fidèles abonnés, de nombreux avantages comme une priorité sur la billetterie leur seront réservés 👇 — FC Nantes (@FCNantes) June 14, 2021

La création d’une « carte de membre »

Pour compenser cette mauvaise nouvelle, le FCN annonce qu’il lancera tout de même une « carte de membre » à destination de tous les supporters « désireux de bénéficier des avantages abonnés, sans pour autant avoir à s’engager pour les 19 matchs ». Les abonnés des deux dernières saisons hériteront automatiquement de cette carte. Les modalités seront communiquées prochainement.

Le club promet aussi de communiquer prochainement au sujet des « compensations pour les matchs fermés au public lors de la saison 2019/2020 ».