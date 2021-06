L’engouement ne faiblit pas. Une pétition, qui a été mise en ligne jeudi pour soutenir le projet de reprise du FC Nantes par le Collectif nantais, va atteindre très bientôt la barre des 10.000 signatures. « Le FCN traverse actuellement la période la plus incertaine et agitée de sa riche histoire, écrivent ces supporteurs. Nombreux sont ceux qui souffrent de cette déliquescence et constatent tristement la situation. Mais tout espoir est-il perdu ? Doit-on se résigner à voir ce club, que tant de gens aiment, sombrer dans l’oubli ? Devons-nous tous baisser les bras et céder au fatalisme d’une descente aux enfers jugée inéluctable ? » Les initiateurs de la pétition lancent alors : « La réponse est non, bien évidemment. »

Une pétition signée par de nombreux anciens joueurs

Cette pétition est lancée pour venir en soutien du projet de reprise du FCN portée par le Collectif nantais, dont Philippe Plantive, dirigeant de Proginov, et Mickaël Landreau, ancien joueur, font partie. « Dans le sillage de cette initiative, il est temps de montrer qu’un “autre FCN” pourrait compter sur le soutien d’une foule immense derrière lui, une foule immense qui n’a jamais baissé les bras et dont la flamme jaune et verte ne demande qu’à être ravivée. »

Beaucoup d’anciens joueurs ont déjà signé cette pétition (Moldovan, Savinaud, Ouédec, Vulic, etc.), mais aussi des personnalités (Claude Sérillon et Manou du groupe Elmer Food Beat).