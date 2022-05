Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une évenuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Vendredi 13 mai

Tout va bien dans le meilleur des mondes du côté du Real Madrid. Déjà champion d’Espagne, le club merengue s’est offert une promenade de santé jeudi soir contre Levante (6-0), à deux semaines de sa finale de Ligue des champions. Florentino Perez a de quoi fanfaronner. Encore plus au regard de l’avancée du dossier Kylian Mbappé. La Maison Blanche n’a aucun doute, affirme Le Parisien, en annonçant que le club « diffuse le message, en interne comme en externe, que l’attaquant sera à Madrid cet été » pour y signer un contrat de six ans.

Un discours tenu « lors de réunions ou appels passés tout récemment à des acteurs du marché des transferts ainsi qu’à des proches du vestiaire actuel », précisent nos confrères. Jeudi, KM7 a participé à une séance photo au Parc des Princes dans le cadre de la promotion du futur maillot du PSG. « Faut-il déceler dans ce shooting une quelconque indication sur l’avenir du crack de Bondy ? Évidemment non », tempère Le Parisien.

Le Real semble tenir la corde et préparerait « une présentation historique », même si Mbappé subit « des pressions » d’après Marca, qui évoque des appels du Qatar et du président Emmanuel Macron. « Le joueur craint pour sa famille, écrit Mario Cortegana, et surtout pour son jeune frère, Ethan, qui continue de rêver de faire ses débuts dans l’équipe première du PSG ».

Toutefois, pas de quoi inverser la tendance à en croire le journaliste madrilène, qui dresse même un parallèle avec Luis Figo : « Le Portugais est presque arrivé en larmes à Concha Espina, accusé d’être un traître après des mois très durs psychologiquement. L’une des différences est que Mbappé traverse cette épreuve à seulement 23 ans. Mais Figo a franchi le pas et, comme il l’a avoué à plusieurs reprises, il ne regrette rien, bien au contraire. » La voie est déjà toute tracée…

Crédibilité : 70 %. Le Real qui prépare le terrain, c’est plus que plausible. Par contre, Emmanuel Macron qui essayerait de convaincre Kyky de rester, on n’y croit pas du tout. En bon supporteur de l’OM qu’il est, Manu aurait plutôt intérêt à le pousser vers l’étranger. Vive la République. Vive l̶a̶ ̶F̶r̶a̶n̶c̶e̶ Marseille.

Mbappomètre : Les rêves sont faits pour être réalisés, donc Florentino Perez enfonce le clou. Nasser Al-Khelaïfi va devoir cravacher. Au boulot, et au galop !