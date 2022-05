L'Olympique de Marseille devra se passer de Dimitri Payet pour le sprint final. Le club phocéen a annoncé la nouvelle dans un communiqué samedi, deux jours après la blessure contractée par son numéro 10 face au Feyenoord Rotterdam, en demi-finale de Ligue Europa Conférence.

« Dimitri Payet a été victime d'une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat », écrit l'OM. Pas une bonne nouvelle alors que les Olympiens se rendent dimanche à Lorient pour la 36e journée de Ligue 1 et sont à la lutte pour une qualification en Ligue des champions.

Merci infiniment

Je vous aime



A très vite

Allez l’OM

❤️ — Dimitri Payet (@dimpayet17) May 7, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Le plus dur aujourd'hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite, a réagi le joueur sur son compte Instagram. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi. »