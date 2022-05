Au stade Vélodrome,

Ne surtout pas revivre la fin de saison de 2018. L’Olympique de Marseille a été éliminé de la Ligue Europa Conférence après un triste match nul lors de la demi-finale retour contre le Feyenoord Rotterdam (0-0). Les Marseillais ratent l’un de leurs objectifs de cette saison, à savoir devenir « A jamais les premiers » en remportant cette C4.

Mais ils vont devoir très vite rebondir, à trois matchs de la fin de la Ligue 1, pour conforter leur deuxième place au classement et se qualifier pour la Ligue des champions, l’autre objectif de la saison. « J’ai l’impression que l’équipe a fini en colère ce match du fait de ne pas avoir réussi à gagner. Il faut tourner la page et essaye de gagner dimanche, récupérer, voir quels joueurs sont le plus en forme, et repenser à notre autre objectif », a prévenu Jorge Sampaoli.

« On a été 2e presque toute la saison »

Les Marseillais le savent mieux que quiconque, après une fin de saison 2018 lors de laquelle ils avaient tout perdu, après une défaite contre Lyon déjà. Ils avaient terminé à la 4e place de Ligue 1, avant de perdre la finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid. Les trois prochains matchs, contre Lorient dès dimanche (17h05) avant Rennes, et Strasbourg, revêtent une importance capitale.

« Comme je l’ai dit, on a trois matchs de championnats importants. On n’a plus de Coupe d’Europe, donc on doit se concentrer totalement sur Lorient. On est 2e, on a été 2e presque toute la saison, on a encore ces trois points d’avance pour rester 2e. Et atteindre la Ligue des champions pour partir en vacances tranquillement », a rappelé Luan Peres.

Sauf que l’histoire semble se répéter avec cette sortie de Payet, dont la potentielle absence était encore inconnue du côté du staff olympien après le match. « Il est blessé mais on ignore encore la nature de cette blessure. Il verra le médecin demain, passera des examens et on verra le niveau de gravité pour savoir s’il pourra jouer dimanche », a annoncé Jorge Sampaoli.

« Bien sur qu’on en a besoin de Payet »

Mais le meneur de jeu de l’OM a semblé souffrir du côté du mollet, une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains les derniers matchs de la saison. Un sacré coup dur, quand on connaît le poids de Dimitri Payet au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli​. « Dimitri est un joueur très important pour nous. Tout le monde le sait, parce que c’est un joueur différent. Bien sur qu’on en a besoin, c’est un joueur d’un autre niveau. Mais quand Dimitri est sorti, Arek est entré et il a eu des occasions. Quand un très bon joueur sort, il est remplacé par un autre très bon », s’est voulu rassurant Luan Peres.

Sauf que personne n’est parvenu à faire la différence jeudi soir à l’OM, ni Milik, ni Dieng titulaire, ou son remplaçant Cedric Bakambu. Et beaucoup, à l’image de Guendouzi, Saliba ou même Kamara, ont semblé épuisés. Face à des équipes comme Rennes ou Strasbourg, qui marquent beaucoup, l’OM aura besoin de joueurs capables de faire la différence. Surtout qu’Amine Harit, le remplaçant naturel de Dimitri Payet, est aussi sorti, visiblement touché.