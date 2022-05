Au stade Vélodrome,

Dimitri Payet manque, et tout l'OM est dépeuplé. Terrible malédiction pour le numéro 10 de l’Olympique de Marseille, contraint de quitter ses coéquipiers dès la 32e minute, sur blessure, lors de l’élimination des Marseillais en demi-finale de Ligue Europa Conférence contre Rotterdam. « On tenait le match jusqu’à la blessure de Payet », a déploré Jorge Sampaoli.

Le meneur de jeu avait montré la voie à ses coéquipiers en allumant la première mèche de ce match, avec une jolie frappe du gauche, sans réussir à la cadrer, malheureusement pour l’OM (20e). Et sa sortie pour une blessure, apparemment au mollet, a coïncidé avec un temps fort pour les joueurs de Rotterdam, en fin de première mi-temps.

« Dimitri est un joueur très important pour nous »

Après, les Marseillais n’ont jamais su trouver la faille dans la défense de Rotterdam. « Franchement, la sortie de Payet a beaucoup changé le match, le plan de jeu était différent. On a modifié le plan, on a essayé de trouver des alternatives. On a eu de la densité, mais je crois que dans la surface adversaire on a manqué de précision », a jugé Jorge Sampaoli. Et c’est peu de le dire, puisque ni Milik, entré à la place de Payet, ni Dieng, titulaire et remplacé par Bakambu, ne sont parvenus à marquer ce but synonyme de prolongation.

« On avait un plan de jeu différent, avec un faux numéro 9. On est très déçu pour lui, il fait une superbe saison. On espère que ce ne sera pas trop grave », a regretté son compère Mattéo Guendouzi. Pour Luan Peres, la sortie de son meneur de jeu a aussi beaucoup compté dans cette élimination :

« Dimitri est un joueur très important pour nous, tout le monde le sait. C’est joueur différent, bien sûr qu’on en a besoin parce que c’est un joueur d’un autre niveau »

Et les Marseillais auront encore besoin de lui pour remplir le désormais seul objectif de cette fin de saison pour l’OM, une deuxième place synonyme de qualification en Ligue des champions​. Sauf qu’à l’issue du match, personne ne savait si Dimitri Payet pourra jouer dimanche contre Lorient (17h05). « Il est blessé, mais on ignore la nature exacte de la blessure. On verra demain avec le staff médical, il va passer des examens pour déterminer le niveau de gravité de cette blessure », a expliqué Jorge Sampaoli. Une absence pour le reste de la saison serait terrible pour l’OM et Dimitri Payet.