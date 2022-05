Au stade Vélodrome,

Les Marseillais ne seront malheureusement pas « A jamais les premiers ». L'Olympique de Marseille n’a jamais trouvé la solution contre le Feyenoord Rotterdam jeudi soir, et a concédé le match nul (0-0) lors de la demi-finale retour très serrée. Un match nul synonyme d’élimination de cette Ligue Europa Conférence, après la courte défaite de l’aller (3-2). Les Marseillais ne verront pas Tirana.

Les deux entraîneurs ont verrouillé

Fini les portes ouvertes aperçues dans les défenses la semaine dernière du côté de Rotterdam. Après le score fleuve du match aller (3-2), Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, et Arne Slot, son homologue rotterdamois, ont verrouillé leur défense à double tour pour ce match retour. L’Argentin avait préféré Kamara à Caleta Car, fautif sur le troisième but du Feyenoord, à l’aller. Saliba, qui a affiché beaucoup plus de sérénité qu’en Hollande est le symbole de cette solidité défensive. Sauf qu’en face, les joueurs du Feyenoord ont été tout aussi solides. Ni Dieng, ni Milik ou encore Bakambu, n’ont trouvé la solution pour offrir les prolongations à Marseille. Rageant, tant ils ont dominés.

La malédiction Dimitri Payet

Habitué de ces grands rendez-vous européen, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille pouvait être le facteur X de son équipe pour une qualification en finale. Sa première demi-heure de jeu nous l’a rappelé, avec notamment cette énorme occasion (20e), quasiment la copie conforme de son but contre Leipzig en 2018. Mais il a, cette fois, choisi son pied gauche plutôt que l’extérieur du droit comme il y a quatre ans et le ballon s’est envolé au-dessus des buts de Marciano. Sa dernière occasion du match, puisque le meneur de jeu a dû quitter ses coéquipiers dès la 30e, blessé au mollet. Comme en finale de Ligue Europa contre l’Atletico, toujours en 2018. Pas facile d’enchaîner les gros matchs tous les trois jours à 35 ans.

Le virage sud et le virage nord regroupe en Ganay pour ce match OM - Feyenoord. Meilleur public de France. pic.twitter.com/gYatXHpPyv — Adrien MAX (@AdrienMAX9) May 5, 2022

Le virage sud, ambianceur de soirée européenne

Le virage nord fermé à cause des incidents lors du tour précédent contre le PAOK, l’ambiance du Vélodrome reposait sur les copains du sud. Avec un premier message lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse, « UEFA MAFIA », accompagné d’une forêt de fumigène. Le ton était donné. Les Ultras et les Winners ont tout donné pour pousser leur équipe, au point de faire lever Ganay durant tout le match. Peut-être aussi grâce au virage Depé, replacé en haut de la tribune latérale. Il a fallu attendre le coup de sifflet final et la qualification du Feyenoord pour entendre les supporters hollandais fêter cette victoire avec leurs joueurs.