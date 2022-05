Ejecté de la Ligue Europa Conférence par Feyenoord jeudi, l’Olympique de Marseille n’a maintenant plus que le championnat à jouer, avec l’objectif de conserver sa deuxième place. Au menu des trois dernières journées : un déplacement à Lorient, pas encore assuré de son maintien, un autre à Rennes, troisième, et enfin la réception de Strasbourg, sixième. Pas simple.

D’autant que la défaite contre Lyon a réduit la marge des Phocéens à trois points sur Rennes et Monaco. En conférence de presse, William Saliba a fait le point sur le moral des troupes au lendemain de l’élimination en C4 : « On est déçus, mais pas abattus. On a encore un objectif en championnat. On a un match dans deux jours, on n’a pas le temps d’être abattus. »

« Il faut vite se remettre la tête à l’endroit, poursuit le défenseur. Il ne faut pas avoir peur, ne pas jouer avec les pieds qui tremblent. C’est sûr qu’il ne faut pas dormir, on était sur une bonne dynamique et on peut vite se retrouver plus loin vu que c’est très serré. Notre premier objectif était de se qualifier en Ligue des champions, on a toujours notre destin entre nos mains, on ne va rien lâcher jusqu’à la fin. » Ce serait sympa pour les supporters, qui commencent à craindre de voir se répéter le scénario de 2018, qui avait vu les Phocéens relégués à la quatrième place dans les dernières journées du championnat.