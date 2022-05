Salut les fadas, saloute les fadasses ! Bienvenue chez vous pour suivre cette demi-finale retour de Ligue Europa Conférence (que certaines langues de vipères à 20 Minutes ont renommé la Coupe des villes de Foire) entre l’OM et les Hollandais de Feyenoord. Défaits (3-2) à l’aller, les hommes de Jorge Sampaoli vont dans un premier devoir rattraper un but pour remettre les pendules à l’heure, avant de mettre le paquet pour régler l’affaire et enflammer la cité phocéenne et ses supporters de France, de Navarre et du monde entier.

» Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h45 pour lancer cette soirée tous ensemble