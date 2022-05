Dix-sept personnes ont été interpellées au cours des incidents qui ont éclaté entre supporteurs et forces de l’ordre dans une atmosphère tendue jeudi en marge du match OM-Feyenoord Rotterdam, ont annoncé les autorités vendredi.

La majeure partie des supporteurs interpellés l’ont été pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, et la plupart sont des Marseillais, a-t-on précisé de source policière. Les autres ont été interpellés pour violences, tentatives d’intrusion dans le stade, dégradation ou encore détention de fumigènes.

Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises durant la soirée, y compris à la sortie du public du stade Vélodrome vers 23 heures, ont observé les journalistes de l’AFP sur place. Des policiers sont restés autour de l’enceinte sportive marseillaise jusqu’à 1 heure du matin.

Bars et pubs fermés, « pour cause d’insécurité »

La rencontre, classée « niveau 5 » – le niveau maximum en termes de sécurité – par les autorités, a généré le chaos dans Marseille dès la fin d’après-midi.

Dès 18 heures, des embouteillages bloquaient totalement l’avenue du Prado menant au stade, et ce durant trois heures, jusqu’au coup d’envoi. Dans le centre-ville, la plupart des bars et pubs diffusant habituellement les matchs étaient eux fermés, « pour cause d’insécurité », affichaient-ils sur leurs devantures.

Mercredi, la veille de la rencontre, une demi-finale retour de Ligue Europa Conférence soldée par un match nul 0-0 et l’élimination des Olympiens, le Vieux-Port avait en effet été le théâtre d’incidents violents entre supporteurs des deux clubs, avec des Néerlandais venus en grand nombre. Vingt personnes avaient été interpellées.

Une "fan zone" pour accueillir les supporteurs du Feyenoord

Pour éviter de reproduire les incidents entre supporteurs constatés lors du quart de finale entre l’OM et les Grecs du PAOK Salonique, les autorités avaient prévu jeudi de regrouper les Néerlandais en amont de la rencontre, dans une « fan zone » sur la plage du Prado.

Mais des orages violents, et notamment de la grêle, ont totalement désorganisé ce dispositif, et de nombreux fans du Feyenoord sont finalement allés au stade sans utiliser les bus normalement prévus, en nombre apparemment réduit, ont témoigné des journalistes néerlandais, déplorant le manque de réaction des autorités face à la météo.

Dans le stade, des supporteurs du Feyenoord s’en sont pris aux journalistes, leur jetant des pièces, des fumigènes, voire même des morceaux de sièges arrachés à leur tribune, selon des témoignages recueillis sur place.

Au cours de la seconde période de la rencontre, les policiers présents dans l’enceinte ont également dû intervenir avec des gaz lacrymogènes face au parcage réunissant les quelque 3.200 supporteurs néerlandais, alors que ceux-ci lançaient des fumigènes.