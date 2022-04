Un virage fermé pour l’un des matchs de l’année. L'UEFA a été intransigeante avec l'Olympique de Marseille à la suite des incidents survenus lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence entre l’OM et le PAOK. L’instance du football européen a décidé de prononcer la fermeture du virage nord pour la réception du Feyenoord Rotterdam, le 5 mai prochain au stade Vélodrome, lors de la demi-finale retour de cette même compétition.

Une décision confirmée à 20 Minutes par la direction olympienne, et un énorme coup dur pour tous les amoureux de l’Olympique de Marseille et de l’ambiance du stade Vélodrome lors des soirées européennes. L’UEFA a également condamné l’OM à une amende de 98.000 euros. Le PAOK a quant à lui 30 jours pour contacter le club marseillais et le dédommager pour les dégradations commises par ses supporters. Des incidents avaient éclaté entre supporters grecs et Marseillais dans Marseille ainsi qu’au stade Vélodrome lors du match OM – PAOK le 7 avril dernier.