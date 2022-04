L’attente était pourtant immense : d’un côté des joueurs parisiens désireux de se faire pardonner auprès de leurs supporteurs pour leur dernier gros match de la saison, de l’autre une formation marseillaise ambitieuse après une série de 8 victoires de rang et une qualification en demi-finale de la Ligue Europa conférence. Las, le choc entre le PSG et l’OM a fait pschitt, et l’ambiance morose du Parc sans aucun chant descendu des virages n’a pas aidé les acteurs à se transcender.

Thierry Henry a failli s’endormir

« J’ai failli m’endormir. Déjà il n’y a pas d’ambiance dans le stade, les actions étaient pas terribles, et on a vu deux erreurs des gardiens », a jugé Thierry Henry sur Prime Video, tandis que l’ancien parisien Éric Rabesandratana, consultant pour France Bleu, a évoqué sur twitter « le pire clasico de l’histoire, une parodie de football, le pire match du PSG cette année ». C’est un peu sévère, considérant qu’on a vu des classiques se transformer en bataille de tranchées encore assez récemment, mais certaines statistiques renforcent cette impression amère.

10 - Il n’y a eu que 10 tirs lors de #PSGOM (7 pour Paris, 3 pour Marseille), le plus faible total lors d’un match de Ligue 1 cette saison. Timides. pic.twitter.com/4WKRpWD6bn — OptaJean (@OptaJean) April 17, 2022

La rencontre n’a débouché que sur 10 tirs tentés, soit le pire total de la saison de L1 après 320 matchs disputés, selon Opta, notre conseil constitutionnel des statisticiens. Et le PSG n’a eu la balle que 42 % du temps, sa plus mauvaise possession depuis le 7 février 2021 et un autre classique remporté face à l’OM (2-0). Sachant que l’OM a de son côté multiplié les passes à dix pour prendre le moins de risque possible – « jouer autrement aurait été suicidaire » selon Sampaoli – vous imaginez sans peine la purge que vous avez bien fait de manquer, pour ceux qui ont eu cette chance.