Yo les footix ! Joli dimanche de Pâques, n’est-ce pas ? Après le soleil, les chocolats et Paris-Roubaix, on enchaîne sans transition sur un Classico en guise de dessert. On a connu pires fins de week-end. Le Classico, donc. Le PSG reçoit l’OM dans un match qui peut sceller le destin de cette Ligue 1 2021-22 en cas de succès parisien, le tout dans un Parc qui continue de faire la gueule à son équipe, c’est tout du moins vrai pour les ultras. Sans surprise, il n’y aura pas non plus de supporters de l’OM. Pour donner une chance à ce match d’être digne de la rivalité entre les deux équipes, il faudra donc que les 22 hommes sur la pelouse y mettent du leur.

>> Rendez-vous vers 20h et des poussières pour le début du live