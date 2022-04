Au Parc des Princes,

Avaler le venin. Dans la droite lignée des entraîneurs argentins de l’OM, Jorge Sampaoli s’est abstenu de faire le moindre commentaire sur l’arbitrage après le Classico, dimanche. « Je ne parle jamais des décisions des arbitres, ce n’est pas mon style. » C’est en revanche le style de tous les autres spectateurs du PSG-OM – nous les premiers – qui se sont écharpés autour d’une seule et même question : faut-il faire barrage face à Mari… heu non, pas ça : y avait-il penalty sur la main de Valentin Rongier dans la surface de réparation ?

🤔 Penalty ou pas ? #PSGOM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/BNFo8fKd1I — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 17, 2022

Pour Amine Harit, de passage en zone mixte​, c’est évidemment non. « Le ballon touche un peu la cuisse de Valentin avant de rebondir sur sa main mais je pense qu’il n’y a aucunement volonté de faire main. » C’est là toute la complexité du cas présent. L’intentionnalité, la position du corps et le caractère imprévisible de la trajectoire du ballon, dévié par la cuisse sur le coude qui, on le remarque quand même, avance un peu.

Que dit l’IFAB (International Football Association Board) : « La position du bras ou de la main du joueur doit être jugée en relation avec le mouvement du corps dans la situation examinée »

Traduction 20 Minutes translate : « On n’a rien prévu pour ce cas en particulier, démerdez-vous. » Autrement dit, c’est à l’appréciation de l’arbitre. Leteixier a en l’occurrence choisi de sanctionner cette main.

Le manque de clarté de la règle et l’absence de consensus ont le don de faire sortie Pablo Longoria de ses gonds. L’Espagnol, sur Prime Video : « Quand le ballon touche la cuisse avant. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste du football. C’est une position involontaire avec la main à côté du corps. Quand le ballon touche la cuisse du joueur… c’est une décision difficile, surtout quand on a la VAR. Si on la VAR, c’est pour tout ça, ce type d’erreur arbitrale. C’est impossible d’avoir un penalty pour ça, dans un bon match de football, entre deux bonnes équipes. » Par contre, dans un match entre deux équipes moyennes, c’est possible.