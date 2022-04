Au stade de la Beaujoire

24 tirs, 19 occasions, sept frappes cadrées… « On est rentrés 38 fois dans la surface adverse », ajoute le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, quelque peu désabusé. Oui mais voilà, en face, il y avait un grand gardien d’Angers cet après-midi, en la personne d’Anthony Mandrea. En première mi-temps, il a multiplié les parades décisives. Deux fois à bout portant face à Blas, sur un coup de billard de Coulibaly, en déviant une frappe lourde de Kolo Muani… Le portier du SCO était partout aujourd’hui, sauvant les seins à de très nombreuses reprises. « On est tombé sur un gardien qui a pratiquement tout arrêté », reconnaît le coach du FC Nantes. « Lorsqu’Antho (Mandrea) est à ce niveau, c’est important pour nous. Il a été décisif aujourd’hui », ajoute Gérald Baticle, le technicien angevin. A en dégoûter les attaquants nantais.

Angers a plié mais n’a pas cédé. Un résultat nul (1-1) qui crée « beaucoup de frustration » chez les Jaunes et Verts, qui se sont pourtant montrés entreprenants. « Pas capable d’être efficace », le FCN aura dominé cette rencontre de A à Z. « Le gardien en face a fait des arrêts incroyables. Plus le temps passe, plus c’est compliqué mentalement. Et on est tombés sur une équipe qui joue sa survie. » Il ajoute : « En foot, le plus dur, c’est de marquer des buts. Mais j’ai vraiment aimé ce qu’on a proposé ».

« Je ne pense pas à la coupe d'Europe »

Résultat : les Canaris stagnent au classement. Après leur nul à Brest, ils se retrouvent désormais à la 10e place de Ligue 1. Et voient le wagon européen prendre de la vitesse… Sans eux. A six points de la sixième place, Nantes a peut-être laissé filer une belle occasion de rester proche de l’Europe. Mais sur ce point, Antoine Kombouaré coupe vite à tous calculs : « C’est vous qui me parlez de coupe d’Europe », a-t-il lancé en conférence de presse. « Moi je dis simplement il faut gagner le plus de matchs. Mais on ne choisit pas de compétition. L’idée, c’est de gagner pour continuer à garder cette place dans les dix premiers. Par contre, on a une vraie chance en Coupe de France. Mais je ne pense pas à la Coupe d’Europe moi ».

Si la manière y était, le résultat final laisse à désirer. Et les regrets sont là. Mais le coach nantais préfère « garder le positif » de cette rencontre. « Si on continue de jouer comme ça, on va gagner des matchs. » Le prochain sera au Vélodrome, ce mercredi face à l’OM. Ce sera, à coup sûr, une autre paire de manches.