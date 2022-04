Face à Angers, le FC Nantes fête son 2.000e match dans l'élite du football

À l’occasion de son match de Ligue 1 face à Angers, ce dimanche, le FC Nantes fêtera son 2.000e match en première division. Le coup d’envoi fictif sera donné par Jean-Claude Suaudeau et deux autres anciens du premier match des Canaris dans l’élite du football français, en 1963.

Le FC Nantes est le 13e club français à franchir ce palier, loin derrière Marseille, en tête avec 2.571 matchs disputés en Ligue 1. Bordeaux et Saint-Etienne ont également dépassé les 2.500 matchs, tandis que Sochaux (actuellement en Ligue 2), Lyon, Rennes, Monaco, Nice, Lille, Metz, Lens et Strasbourg ont également franchi les 2.000.

Huit titres de champion de France

Pour Nantes, les débuts remontent au 31 août 1963, vingt ans après la création du club : sous une pluie battante et devant quelque 12.000 spectateurs, les Canaris avaient fait match nul 2-2 contre Sedan-Torcy. Avec deux futures légendes du club déjà en place : sur le banc, l’entraîneur José Arribas, et sur le terrain le milieu défensif Coco Suaudeau, qui a ensuite dirigé le centre de formation puis l’équipe première. Sous la houlette de ces deux hommes et de leurs successeurs, Nantes a été sacré huit fois champion de France, même si le dernier titre remonte à plus de 20 ans.

Aujourd’hui âgé de 83 ans, Suaudeau sera dimanche aux côtés de ses anciens coéquipiers du premier match, Bernard Blanchet (78 ans) et Gilbert Le Chenadec (83 ans), pour donner le coup d’envoi du 2.000e, au stade de la Beaujoire. Pour l’occasion, la fondation du club a invité 2.000 personnes liées aux activités qu’elle soutient dans la région.