FC Nantes - Angers EN DIRECT : Le FCN enfin récompensé, suivez le match en live

Booooooooonnnnnnnnjour à toutes et à tous ! Comment ça va en ce dimanche de Pâques ? Je suis très heureux de vous retrouver sous ce beau soleil nantais aujourd’hui. Place au derby des Pays-de-la-Loire entre le FC Nantes et son voisin, Angers. On se retrouve vers 14h30 pour le début de ce live : on fera le point sur les deux équipes et ce qu’on peut en attendre cet après-midi.