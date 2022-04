Au stade Vélodrome,

Un bijou, une merveille, un régal, un chef-d’œuvre… Les superlatifs manquaient en tribune presse du stade Vélodrome pour décrire le but inscrit par Dimitri Payet, lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, remporté par l'Olympique de Marseille contre le PAOK (2-1), jeudi soir.

44e minute, le défenseur du club grec, Ingason, pousse une énorme gueulante sur son gardien, Alexandros Paschalakis. Il vient de concéder le corner plutôt que de le dégager loin devant. Under le frappe, plutôt que Payet l’habituel tireur, en retrait avec un rebond, vers, devinez qui ? Le numéro 10 de l’OM étale toute sa classe, et téléguide avec puissance une reprise de volée en pleine lunette du pauvre gardien grec. Le stade Vélodrome s’en souviendra longtemps.

« On était tous choqués »

« Ce type de but, de ce niveau-là, en direct… La vérité, c’est la première fois que je vois ça », a reconnu son entraîneur, Jorge Sampaoli. Quand Răzvan Lucescu, son homologue du PAOK le qualifiait de « geste incroyable ».

On pensait voir l’artiste pointer le bout de son pinceau en conférence d’après match pour commenter son chez d’œuvre. Mais c’est finalement Saliba qui a fait le service après-vente, avec le sourire. « C’est sûr que c’est un but magnifique, on était tous choqués. Il ne met que des penaltys en ce moment, donc ça va lui faire du bien, et lui donner confiance », a chambré le nouveau défenseur de l’Equipe de France.

Une pique en réponse à la mèche allumée par Payet cette semaine, justement après la première sélection internationale, en équipe A, de William Saliba. « En même temps il y avait 14 blessés, ils étaient à deux doigts de rappeler Thuram », avait lancé Payet à son jeune coéquipier.

« Vos supporteurs feraient mieux de ne pas venir »

Ambiance légère donc à l’OM après une sixième victoire d’affilée, toutes compétitions confondues. Mais qui ne fait pas oublier cette petite pointe de déception. Parce que les hommes de Sampaoli se sont « endormis », dixit Saliba, alors qu’ils s’étaient justement dit le contraire à la pause, en encaissant un but trop rapidement (47e). « C’est chiant », a commenté le défenseur. Surtout que lui et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à inscrire le troisième but.

Ils se sont surtout compliqué la tâche, avec un premier carton jaune de Kamara, synonyme de suspension jeudi prochain. Fâcheux quand on sait que Sampaoli l’avait mis sur le banc au coup d’envoi pour, justement, se prémunir de cette absence en Grèce. Gerson ne sera pas non plus du voyage, pour ne rien arranger, à cause d’un deuxième jaune reçu en toute fin de match (90+3).

« Ce n’est pas simple de ne pas pouvoir compter sur tous les joueurs, ça va être un match difficile. Notre rival est encore en vie malgré un match où il a beaucoup souffert. Ils vont essayer de presser, et je suis sûr que le public va les pousser. Ce sera à nous de refroidir cette ambiance à travers le jeu », s’est projeté l’entraîneur argentin, une nouvelle fois averti pour protestation. Et qui estime que son équipe « est trop sanctionnée, par rapport à ce qu’elle propose ». Il faudra encore produire du jeu, jeudi prochain, dans une ambiance qui s’annonce folle. Il suffit d’entendre la menace de Lucescu, l’entraîneur du PAOK, balancée avant de filer : « Vos supporteurs feraient mieux de ne pas venir ». Ambiance.