Bonsoir bonsoir et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le PAOK au stade Vélodrome. Un match sous très haute tension alors que des supporters grecs sont en ville depuis mercredi soir et que des incidents ont éclaté mercredi soir et jeudi. Pas moins de 3.000 Grecs seront présents au stade Vélodrome, tandis que l’OM table sur 40.000 supporters marseillais.

Côté terrain, Steve Mandanda gardera les cages olympiennes comme il en a pris l’habitude en Coupe d’Europe, mais les Marseillais ne pourront pas compter sur leur numéro 9, Arek Milik qui s’est blessé avec la Pologne. Un bon résultat est obligatoire avant le retour dans le stade bouillant du PAOK, jeudi prochain.

» Suivez cette rencontre en direct avec nous aux alentours de 20h30