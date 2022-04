Le Paris Saint-Germain peut fêter son dixième titre de champion de France dès mercredi soir contre Angers, malgré les absences de Messi, Verratti, Kimpembe (blessés) et Neymar (suspendu). Mais l’heure n’est pas aux cotillons ou aux langues de belle-mère dans la capitale. L’élimination en Ligue des champions dès les 8es de finale face au Real Madrid n’a toujours pas été digérée par le club et ses supporteurs, et la cote de Mauricio Pochettino en a pris un coup.

« Il me reste un an de contrat, donc logiquement ce n’est pas une question de volonté mais une question contractuelle », a toutefois rappelé l’entraîneur argentin (50 ans) ce mardi en conférence de presse, alors qu’il était interrogé pour savoir s’il comptait rester à son poste la saison prochaine.

La C1 « ne se gagne pas tous les jours »

« Le bilan de la saison, on le fera quand on aura rempli l’objectif », a-t-il souligné. « Un des objectifs fondamentaux du club est de gagner la Ligue des champions, c’est une déception énorme de n’y être pas parvenu, mais elle ne se gagne pas tous les jours… »

« La saison n’est pas terminée, l’objectif du championnat n’est pas encore rempli, nous sommes concentrés là-dessus. Quand il sera rempli il sera temps de s’asseoir tous ensemble pour dessiner le futur de l’équipe », a complété l’ancien défenseur central, qui avait succédé en janvier 2021 à Thomas Tuchel, avant de lever l’année optionnelle dans son contrat à l'été 2021. Visiblement Pochettino compte bien avoir une chaise autour de la table.