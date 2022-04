Il y a quelques semaines, 20 Minutes avait enquêté sur le positionnement trouble du recordman de sélections pour l’équipe nationale d’Ukraine, Anatoliy Tymoshchuk, accusé d'être un espion à la solde de la Russie au début de l’invasion de son pays natal.

Depuis, l’actuel entraîneur adjoint du Zénith Saint-Pétersbourg, n’a pas franchement donné d’indices pouvant laisser penser que le sort de l’Ukraine lui importe beaucoup, même si aucun document incontestable ne vient prouver une collaboration officielle avec Moscou. Pourtant, certains anciens équipiers et amis comme Andriy Yarmolenko ont tenté de le joindre pour comprendre, en vain.

« Il était un modèle pour moi auparavant, désormais il n’est plus rien »

L’attaquant de West Ham résume ainsi sa brève conversation avec Tymoshchuk dans la presse britannique : « Je lui ai envoyé un message pour lui demander comment il pouvait dormir la nuit. Il m’a répondu qu’il ne dormait pas. Ensuite, je l’ai appelé et la conversation a dégénéré. Je lui ai dit qu’il était un modèle pour moi auparavant et que désormais il n’était plus rien. Il m’a dit d’aller me faire foutre, je lui ai répondu de la même façon et ça s’est terminé comme ça ».

Si Yarmolenko ne joue plus beaucoup à West Ham​, Anatoliy Tymoshchuk est lui carrément devenu un traître à la patrie : la Fédération ukrainienne de football a demandé que tous ses records et ses accomplissements sous le maillot de la sélection nationale soient effacés des tablettes.