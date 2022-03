La fortune du milliardaire Roman Abramovitch n’est pas une mine d’or que pour lui, mais aussi pour les journalistes qui enquêtent sur les origines de ces fonds, notamment pour ceux de la BBC, qui s’en donnent à cœur joie ces derniers jours. En fouillant dans les entrailles de l’administration russe, ceux-ci ont mis en lumière deux affaires particulièrement gênantes pour le toujours propriétaire de Chelsea avec, à chaque fois, des péripéties dignes des plus grands films de mafia. Préparez le pop-corn, on se charge du reste.

Selon des documents confidentiels que se sont procurés nos confrères britanniques, Roman Abramovitch aurait versé des pots-de-vin à un membre du Kremlin en 1995 afin de mettre le grappin, via une vente aux enchères truquée, sur Sibneft, une compagnie pétrolière jusque-là détenue par l’Etat russe. Achetée 250 millions de dollars, cette compagnie sera revendue dix ans plus tard au Kremlin, désormais sous la direction de Vladimir Poutine, pour la modique somme de… 13 milliards de dollars. C’est ce qu’on appelle une petite plus-value sympathique.

Sous le coup d’une enquête parlementaire en 1997, l’actuel propriétaire des Blues recevra le soutien du président de l’époque, Boris Eltsine, qui renverra le procureur général en charge du dossier, Yuri Skuratov, surpris en flagrant délit de coucherie dans une sextape tombée entre les mains de ses adversaires. Skuratov parlera alors d’un coup monté pour le discréditer lui et son enquête.

